Un diputado del PSOE se fija en cómo han llegado vestidos al Congreso los diputados de Vox

“Si me gustaría que vieran que no llevo corbata, eso significa que todos también podemos ahorrar desde el punto de vista energético”, comentó el presidente, que afirmó también que le había pedido a sus ministros y ministras, así como a los responsables públicos y a los del sector privado, que “cuando no sea necesario no utilicen la corbata”.

“Así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país”, dijo. Unas palabras que, como siempre que el Gobierno recomienda algo, suscitó un furibundo debate y personas cercanas a la derecha, por llevar la contraria al presidente, llegaron a ir con corbata a la playa.