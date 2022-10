Un diputado del PSOE ve lo que hacen unos políticos del PP y lo que dice causa revuelo inmediato

Primero ha contestado al político de Vox José María Figaredo: “No me gusta mucho perder el tiempo comentando las cuestiones de Vox, y le agradezco señor Figaredo que lo único que tenga que aportar es que este Gobierno es muy malo porque ya no usamos el carbón. Con esto me arregla tener que contestarle a cualquiera de sus cuestiones”.