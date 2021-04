Todo un ejemplo motivador. La carta que un director de instituto ha enviado a los padres de los alumnos para restar importancia a los exámenes se ha hecho viral. “Sé que todos están muy ansiosos porque desean que les vaya bien; es comprensible”, les dice.

Entonces, comienza a recordarles que los exámenes no son decisivos ni lo más importante en la vida de cada alumno. Para ello, alude a que entre los estudiantes que harán los exámenes hay, por ejemplo, un artista que no necesita entender matemáticas.

“Un emprendedor, al que no le importa la historia o la literatura española, hay un músico, cuyas notas de física no le importan, hay un atleta cuya aptitud física es más importante que la química”, añade.

Por ello, les pide a los padres que aunque el hijo no saque buenas notas “no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo” y que le diga que no pasa nada, porque es solo un examen.