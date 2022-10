Un director del INE prevé que el PIB del tercer trimestre se situará "en torno a cero"

El director general de Productos Estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Alfredo Cristóbal, prevé que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre podría situarse “en torno a cero”, aunque el dato que publicará el organismo la próxima semana aún no está cerrado.

Fuentes del INE han aclarado que estas declaraciones del director ―cuyo trabajo no está directamente relacionado con los cálculos del PIB― se refieren a las estimaciones que han realizado diferentes analistas y no corresponden al dato que Estadística publicará el próximo viernes, 28 de octubre, en el que todavía siguen trabajando desde el organismo y no está aún cerrado.