Un doctor en Biología es MUY MUY claro en su reacción al oír a Ayuso hablar de cambio climático

“Nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo, pero no pueden seguir contra la evidencia científica únicamente porque siempre tienen detrás, en su cabeza, que se llama comunismo”, ha rematado.

Al ver esas palabras, Orizaola ha escrito en Twitter: “La falta de vergüenza de algunos cargos políticos no tiene límites. Hoy me pregunta un periódico local sobre consejos para hacer frente al cambio climático. He respondido: votar”.