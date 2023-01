Un economista habla claro sobre lo que dice el PP "cada vez que no le gustan los datos"

Los últimos datos del paro han vuelto a suscitar la polémica debido a que, según el Partido Popular , el Gobierno de Pedro Sánchez “maquilla” las cifras e insisten en que, en términos de paro, diciembre ha sido el peor mes desde 2012, una versión con la que mucha gente no está de acuerdo.

″¿Están maquillando los datos del paro como argumenta el PP?”, ha preguntado directamente el presentador. Y así de transparente ha respondido el experto: “No, no lo están haciendo. Y la verdad es que empieza a ser un poco cansado que un bulo que se lleva desmontando desde hace seis meses se siga repitiendo cada vez que hay unos datos que no le gustan al Partido Popular”.

En el caso de los fijos discontinuos, el economista ha dicho esto: “Antes también existían, pero, como al empresario se le daba la posibilidad de despedir y coger de nuevo a la gente al año siguiente, no les hacía falta hacer fijos discontinuos, y ahora se le obliga a ello”.

Asimismo, ha opinado que “el que cree que no hay ninguna diferencia entre estas dos maneras, es porque nunca ha vivido esta situación”. A continuación, ha hecho una referencia directa al mencionado partido político: “Yo creo que en el PP nunca han pasado por la necesidad laboral de ser un fijo discontinuo o, mejor dicho, ser un temporal y no saber si vas a tener un trabajo”.

También ha mencionado directamente las declaraciones de Alfonso Serrano, portavoz del Partido Popular en Madrid: “Incluso para el ejemplo que ha puesto Serrano de trabajar uno y estar 15, que es una exageración, no es lo mismo trabajar un día y no hacerlo 15, pero sabiendo que vas a trabajar uno al final de esos 15, que al día 14 vayas al empresario y él elija si te da ese trabajo o no. Esto da cierta seguridad a un montón de gente”.