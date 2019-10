Un elefante en el salón ante el imperio de la ley

Durante los últimos años he escrito una y otra vez acerca del Elefante en nuestro salón, en casa. En todas las lenguas de la UE esta metáfora traduce la de su acuñación en inglés: el Elephant in the Room, esto es, un problema enorme del que no resulta posible ni evadirse ni escapar... salvo que se empleen los cinco sentidos en ignorarlo a fuerza de no querer verlo. En el aquí y ahora de la democracia española en su plena madurez —40 años cumplidos desde la Constitución de 1978—, ese paquidermo ha crecido hasta hacerse ineludible: ese al que nos referimos como “cuestión catalana” es, sin duda razonable, el problema más gordo que haya afrontado hasta ahora la democracia constitucional en sus 40 años descritos abrumadoramente como la historia de un éxito.

En el Parlamento Europeo (PE) hemos debido hacer frente al daño a la reputación constitucional de España causado —con una masiva inyección de dinero público— por el secesionismo auspiciado desde las instituciones públicas. El mal ha sido doloso (intencionalmente causado), como real y doloroso en cuanto se repara en lo que nos había costado ser respetados y fiables, español@s en Europa. Y, por decirlo todo, también durante unos años que resultaron decisivos, una mezcla de afasia, inanidad e incompetencia en la respuesta necesaria y obligada a la ofensiva del independentismo permitió que el dinero malversado dañara en el exterior la imagen de nuestro país que tanto nos había costado erigir.

Una democracia constitucional, como lo es la española, garantiza plenamente derechos y libertades, pluralismo identitario y ciudadanías compatibles, pero se basa (y lo exige) en el imperio de la ley y en la igualdad ante ella: un tribunal independiente y con todas las garantías (presunción de inocencia, defensa y asistencia letrada, todas las pruebas de descargo), en un juicio retransmitido con transparencia ante los medios y ante la opinión pública sin interrupción ni cortes, lo que ha permitido ver cómo se hace la Justicia (Justice, and how it is done). El TS (art.123 CE) acaba de pronunciar una sentencia ejemplar. Singularmente concebida para resistir cualquier reexamen en foros supranacionales (TEDH en Estrasburgo, TJUE en Luxemburgo). Lo ha hecho su Sala Segunda, de lo Penal, la única expresamente constitucionalizada (arts.71 y 102 CE). Y lo ha hecho recordando que el Rule of Law (art. 2 TUE) se fundamenta en el acatamiento de la Ley y las sentencias del Poder Judicial, cuyo obligado cumplimiento (art. 118 CE) vincula a los poderes públicos y a toda la ciudadanía. Su crítica es legítima y lícita, pero su desobediencia o desprecio no son una opción en ningún Estado constitucional de Derecho: las sentencias vinculan. Se acatan, sin alternativa.

A quienes nos vemos compelidos a recordar obviedades como las que nos recuerdan la obligatoria observancia de nuestras reglas de juego en una democracia abierta que sepa respetarse a sí misma nos toca ahora mucho por hacer, con especial dedicación a lo que no hizo durante años decisivos. Contribuir con nuestras fuerzas a restaurar nuestra visión autoafirmativa de España como una gran democracia constitucional, avanzada, en muchos sentidos ejemplar. Desde luego es referente si se la compara con nuestra historia, como lo es también en términos comparativos con otras grandes democracias a las que habíamos mirado con admiración o envidia durante demasiado tiempo.