Una reflexión que no ha convencido a Bescansa, que ha contraatacado: “No ha entendido la pregunta o no quiere responder. La cuestión es que estamos ante una situación de emergencia energética que implica, por cuestiones de conflictos internacionales y sostenibilidad ambiental, un esfuerzo a la ciudadania en la que todos estamos llamados a implicarnos”.

“Eso no es ninguna propuesta, el plan de austeridad está sobre la mesa. Hay una propuesta en la que no está de acuerdo. La situación de España es relativamente privilegiada y es necesario que entendamos que nos toca ayudar”, ha asegurado Bescansa.

“Y hemos empezado por lo que es más sencillo. Declaraciones como las que se han hecho no ayudan en absoluto y no son comprendidas por nadie porque no se entiende que no se esté de acuerdo con medidas que son obvias”, ha proseguido antes de rematar: “Aquel que no esté de acuerdo y quiera hacer declaraciones ruidosas, lo mínimo que se le puede pedir cuando representa una voz colectiva es que ponga sobre la mesa medidas alternativas”.