Un enfermero de Málaga, suspendido de empleo y sueldo por quejarse de la falta de protección frente al coronavirus

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Un enfermero trata de asegurar un hospital de emergencia ante el coronavirus

La versión de García es bien diferente: “Tú lees la resolución y da la impresión de que la estaba liando parda, pero la realidad es que fui con autorización de mi jefe, que estuve dos minutos y que, de en realidad, no hice mucho ruido”, explica por teléfono. “Mis compañeros están indignadísimos, pero la empresa ha conseguido lo que quería: que reine el miedo”, confiesa a la SER.

Cuenta José Javier que “los que trabajábamos a pie de calle no teníamos EPI porque la empresa había decidido reservarlos en un almacén y, a cambio, darnos unas batitas. Pero es que los centros de llamadas estaban completamente saturados. ¡Era un caos! Y se contrató a tanta gente para reforzar que no podía respetarse la distancia de seguridad. Pero es que encima se compartían equipos, micrófonos... Mis compañeros estaban asustados. Esa es la razón por la que yo, como delegado de prevención, me acerqué a la sala de coordinación. ¡En el centro de operaciones de Sevilla se han contagiado más trabajadores que entre los que hacemos trabajo de calle!”.

“Se han sacado de la manga una norma del año 95 que dice que está prohibido entrar en la sala de operaciones, pero llevo 20 años en la empresa y siempre hemos entrado. Para saludar a los compañeros, para recoger llaves... Un correo de la empresa, de hecho, comunicó a posteriori que el acceso a esa sala estaba prohibido con efecto retroactivo, lo cual demuestra que hasta entonces era algo habitual”, prosigue

Según la resolución del expediente abierto por la empresa, a la que ha tenido acceso eldiario.es, acudió a la sede del 061 de Málaga a pesar de que “los procedimientos de acceso a la sala, establecidos para la seguridad y salud de los profesionales que allí trabajan, lo prohibían de manera expresa”.

La indignación del sector de la enfermería y de la opinión pública ha sido inmediata y el sindicato que representa José Javier García -CGT- ya ha anunciado que va a llevar este caso a los tribunales y ha convocado una caravana de protesta en Málaga el próximo día 30 de junio.