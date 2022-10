Un enfermero denuncia haber sido víctima de una venganza tras unas declaraciones en La Sexta

Un par de días después de mi participación en @laSextaXplica recibo una carta firmada por el gerente del hospital: 1 año penalizado al final de bolsa de empleo. Caigo 780 puestos. Ya he presentado recurso, no tiene sentido ni razón, pero pueden tardar hasta 3 meses en responder. pic.twitter.com/cYp8l5CvP7

No obstante, Castiñeira asegura que lo que manifiestan desde la Consejería no es cierto: “No solo es que no tenga esas llamadas, es que, además, en esos días en los que dicen que me han llamado, yo estaba dado de baja temporal en la bolsa”.