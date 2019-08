Un enfermero triunfa con su reflexión tras lo que le ocurrió en el metro: "Juzgando las apariencias..."

Un joven enfermero argentino llamado Lautaro Guzmán ha contado en Facebook el mal trago que pasó en el metro después de que no quisieran sentarse a su lado “por las apariencias”.

“La gente va por la vida juzgando por las apariencia...”, empieza diciendo en un post que lleva en dos semanas más de 78.000 compartidos y más de 27.000 reacciones.

“Ojalá nunca necesite de mí, porque para su fortuna, la voy a ayudar traiga la ropa que traiga”, ha sentenciado el joven.

Con el texto, Guzmán ha publicado una fotografía con la ropa que llevaba en el metro, un chándal del Barcelona y con su ropa de enfermero.

Después de la publicación no pudo conciliar el sueño. “Ese día no dormí. Me empezaron a llegar mensajes y felicitaciones por todos lados. Me pareció una locura todo lo que pasó”, ha contado el enfermero a Infobae.