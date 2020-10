Un epidemiólogo avisa de la situación de España y pide tomar una medida urgente: "Cuanto más tarde, peor"

El epidemiólogo ha alabado la rápida actuación que han tenido países como Francia y como Alemania, que sí han decretado confinamientos domiciliarios para poner coto al descontrol de contagios de los últimos días.

“Cuanto más precoces, intensos y breves son estas medidas mucho más útiles son. Marear la perdiz no sirve para nada sirve para confundir a la ciudadanía y para mantener la epidemia al trantrán, que significa 200 muertos diarios”, ha señalado el experto.

Martínez ha afirmado que, como sociedad, “no podemos tolerar semejante sangría”: “Me irrita cuando se habla de la Navidad, de las fiestas y se olvida que están muriendo entre 100 y 200 personas diariamente”.

De hecho, los últimos datos que se han hecho públicos sobre la incidencia del virus en España son demoledores: el Ministerio de Sanidad ha notificado este jueves un nuevo tope de casos desde el comienzo de la pandemia con respecto al informe del día anterior, con 23.580 contagios más. En total, ya hay confirmados 1.160.083 diagnósticos de covid.

Simón dijo la palabra mágica

Sobre el confinamiento habló también en la rueda de prensa semanal del ministerio de Sanidad, Fernando Simón. “A todo el mundo le planea la sombra del confinamiento domiciliario y del cierre de las escuelas”, afirmó el experto, aunque matizó que eso es “lo último que se debería proponer y hay que tratar de evitarlo por todos los medios”.

“Yo creo que a todo el mundo le planea la sombra del cierre de toda actividad no esencial. Las he repetido pero no es necesario. El punto es si esas medidas se han descartado o no. No se ha descartado ninguna medida en ningún momento”, aseguró el director del CCAES.