Un error de cálculo obliga a tirar decenas de dosis de Pfizer en Asturias

“Todos los del grupo que se vacunaba estaban citados y no hubo margen para llamar a nadie”, ha reconocido la Consejería en declaraciones al diario asturiano El Comercio. Estas mismas fuentes aseguran que este incidente “no se había dado nunca”, y que a partir de ahora sólo se ‘montarán’ las jeringuillas necesarias en cada momento.

Los sanitarios, que se vieron con las manos atadas, no pudieron más que expresar su rabia por no tener permiso para vacunar a otras personas que no estuvieran en la lista inicial. “Vino un chico de unos treinta y tantos años y enfermo de cáncer y que pidió que lo vacunáramos. Como no figuraba en el listado, le dijimos que no podía ser. Hubo quien propuso que se llamara a personas de actividades esenciales, pero no se permitió”, declaró un sanitario a El Periódico.