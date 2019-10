Un español que vive en Alemania arrasa con su "verdad incómoda" sobre la imagen de España desde el extranjero

Iván Batista Hernández, un joven canario de 22 años que vive en Alemania y que lleva cuatro años fuera de España, está dando mucho que hablar en Twitter en las últimas hora por un vídeo en el que habla de la visión que se tiene de España desde el extranjero.

“Mi verdad incómoda es que la idea de España como país de acogida es un mito puro. Desde hace años no lo somos y tampoco lo fuimos tanto”, comienza diciendo en unas imágenes grabadas en la calle.

“La verdad es que, a día de hoy, en Europa veo a muchos más españoles de lo que veo de inmigrantes de otros países en España”, concluye.

“Llevo 4 años viviendo en el extranjero y no exagero cuando digo que he conocido a más españolxs fuera de España que migrantes de otros países en España. No somos un país de acogida. Somos un país de migrantes. #VerdadesIncómodas”, ha escrito en su mensaje junto al vídeo.