Un estímulo verde para reconstruir la economía

El Green New Deal es un conjunto de propuestas políticas inaplazables, pero este nuevo acuerdo verde no se consumará si no hay un gran estímulo verde para reconstruir la economía de los países. La politóloga Thea Riofrancos, autora de A planet to win, es una de las firmantes de una carta abierta que propone cómo resolver tres crisis convergentes: la pandemia (y la recesión económica), la emergencia climática y la desigualdad extrema. Esa triple problemática es indisoluble y Riofrancos nos cuenta cómo desatar el nudo gordiano:

ANDRÉS LOMEÑA: ¿La urgencia sanitaria eclipsará el interés por el cambio climático?

THEA RIOFRANCOS: A corto plazo, resulta perfectamente plausible que los legisladores y la atención del público se alejen de la crisis climática, dada la profunda crisis sanitaria actual y la subsiguiente crisis económica. En Estados Unidos, las fuerzas políticas conservadoras son plenamente conscientes de esta posibilidad, y tratan de señalar que cualquier avance respecto al clima, como una legislación sobre infraestructuras verdes, representa una distracción de necesidades mucho más urgentes.

Sin embargo, las conexiones entre la emergencia climática y el coronavirus son más evidentes ahora: las comunidades que corren más riesgo por sus malas condiciones respiratorias o coronarias son las que han estado más próximas a factorías, refinerías y centrales eléctricas contaminantes o directamente tóxicas (un patrón que es una consecuencia del “racismo medioambiental”). Esas comunidades son muy vulnerables al COVID-19, y esta es una de las razones por las que las personas negras se están infectando y muriendo a un ritmo más rápido. En otras palabras, la contaminación por combustibles fósiles es la causa de la crisis climática e intensifica la crisis sanitaria discriminando por raza y clase social. Otra intersección de esta triple crisis se da en las comunidades alrededor del mundo que sufren sequías, incendios, huracanes, inundaciones, temperaturas extremas y otros síntomas del cambio climático, al mismo tiempo que combaten el coronavirus y la destrucción económica.

Desde Ecuador a Australia, vemos que las comunidades recientemente golpeadas por las inundaciones y los incendios son menos resilientes a la expansión del coronavirus, ya que la capacidad del estado para responder a las emergencias está sobrecargada y tanto la evacuación como la acogida son difíciles por los protocolos de distanciamiento social.

A.L.: Muchos celebran el descanso relativo que el confinamiento ha otorgado a la naturaleza.

T.R.: No hay duda de que ha habido un descenso dramático en el tiempo dedicado a desplazarse al trabajo, a viajar y a muchas otras actividades económicas. La distancia social y la obligación de quedarse en casa han supuesto una caída histórica en las emisiones, pero las medidas de confinamiento no son una solución a la emergencia climática. En primer lugar, aunque ese descenso de las emisiones es notable, no es suficiente para poder alcanzar las reducciones propuestas por el informe IPCC de 2018.

En segundo lugar, la recesión económica tendrá un enorme coste humano, con personas de todo el mundo que se verán obligadas a elegir entre el hambre (quedándose en casa, sin ingresos) e infectarse por la vuelta al trabajo, aunque esa disyuntiva ni siquiera se da donde no hay oportunidades de empleo. Esta no es la manera de diseñar una política climática: quienes defendemos el Green New Deal afirmamos que podemos mejorar el bienestar material de las personas ordinarias y reducir dramáticamente las emisiones al mismo tiempo.

En tercer y último lugar, podemos imaginar fácilmente un escenario en el que las emisiones continúan ascendiendo una vez que la pandemia remita, a menos que usemos esta oportunidad para luchar por el Estímulo Verde que hemos propuesto y firmado. Solo así construiremos una economía nueva, moderna, que no esté basada en el carbón y que sea socialmente justa. La exigencia de una recuperación justa y verde está llegando a todo el mundo.