Un estudiante compara a un profesor español con uno extranjero con estos dos emails que recibió: nadie da crédito

Por otro lado y como el propio alumno subraya en el mensaje, el docente español le tutea y le trata con expresiones más populares y amenazantes –“a ver como te lo cuento para que lo entiendas”, “te aseguro que no voy de colegueo” o ”¿qué pasa que no te enteras?” son algunos ejemplos– que distan de las de la profesora del Erasmus.

“En su día no lo hice porque aún no tenía la nota de esa asignatura puesta, así que me callé e hice el examen para aprobar lo más pronto posible y no tener que tratar con el profesor en cuestión nunca más”, cuenta a El HuffPost este alumno que ha preferido mantenerse en el anonimato y que ha revelado este mensaje un año después..