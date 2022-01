Un exdirectivo de la OMS le deja las cosas claras a Almeida tras sus palabras sobre Djokovic

Juan Naharro Gimenez via Getty Images

El epidemiólogo Daniel López Acuña, exdirectivo de la OMS, se ha mostrado molesto por las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha afirmado que si Novak Djokovic jugase el Mutua Madrid Open sería “un gran reclamo” para el torneo.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, de La Sexta, el experto ha asegurado que esas declaraciones son “muy poco afortunadas” porque ensalzan “una figura que ha sido fundamentalmente antisanitaria en las últimas dos semanas”.

“Que sea reclamo... a mí no me interesa mucho desde el punto de vista sanitario. Y si la exigencia para entrar en un tercer país es que se tenga un certificado covid tendrá que tenerlo Djokovic si va a entrar al país y tendrá que cumplir con las disposiciones de hacer la PCR previas a un torneo”, ha asegurado López Acuña.

En su opinión, “establecer reglas de excepción para figuras deportivas no tiene ningún sentido” porque “estamos ante una emergencia sanitaria en la que todos tenemos que ser iguales ante la ley y ante la ley que regula las acciones sanitarias”.

Almeida ha precisado que será el Gobierno de la Nación “el que en su momento diga si cumple con los criterios de entrada”. Y es que, ha señalado, “a pesar de lo sucedido en Australia y en Francia, sigue siendo el número 1 del mundo”.

Martínez-Almeida ha señalado que “nadie puede dudar de que es el número 1 del tenis” y ha alabado sus “virtudes” en este deporte, por lo que si puede jugar el torneo madrileño “sería un gran reclamo”.

Mientras, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, no ha descartado que el tenista serbio Novak Djokovic pueda volver al país antes del teórico veto de tres años que pesa sobre él, siempre y cuando se den unas “circunstancias adecuadas” que el Gobierno por ahora no ha aclarado.

Djokovic fue expulsado de Australia el fin de semana, después de unos días de pulso judicial y político en los que el tenista, que no está vacunado contra la COVID-19 y se contagió en diciembre, mintió a las autoridades sobre sus viajes en las semanas previas.

El deportista no sólo no puede defender su título en el Open de Australia este año, sino que la Justicia determinó que no podía regresar en un plazo de tres años. El dictamen, sin embargo, alude a posibles excepciones “en ciertas circunstancias”, algo a lo que Morrison también se ha referido este lunes.