Un exdirectivo español de la OMS habla alto y claro sobre lo que haría en comunidades como Madrid

El epidemiólogo Daniel López Acuña, exdirector de Asistencia Sanitaria en Crisis de la OMS, estuvo este domingo en laSexta Noticias para hablar de la situación de la covid-19 en España.

El experto aseguró que hay que estar “preocupados” por la intensidad de los rebrotes y la transmisión existente. “Es cierto que los casos de hoy no son los que vimos en marzo, abril y mayo, que fueron en personas de más edad y por eso tuvimos mayor letalidad. Pero no por eso tenemos que lanzar las campanas al vuelo y pensar que esto no es serio. Hay transmisión y lo que hay que hacer es atajar los brotes y ser más contundente donde exista”, añadió.

López dio unas claves para tratar de contener esos brotes en las zonas más afectadas: “Es importante entender que el dispositivo que tenemos para enfrentarlos tiene que ver con diagnóstico precoz, con seguimiento y rastreo de contactos, con hacer las PCR a esos contactos y con aislar a los positivos. Esto está bien para controlar el 77% de los brotes, los que tienen un grupo de población afectado de menos de 10 personas, pero donde la transmisión comunitaria se ha ido de la mano con incidencias superiores a 200 por cada 100.000 habitantes hay que ir a medidas más drásticas”.

También quiso concretar alguna de estas medidas más restrictivas y dejó claro que se refiere a volver a situaciones como la fase 1 a la fase 2 de la desescalada: “Con más restricciones en las actividades sociales, en los aforos, sin ninguna actividad masiva, sin aglomeraciones, con la mascarilla, la distancia física, la prohibición de fumar y, si fuese necesario, con confinamientos y crivados perimetrales para detectar asintomáticos positivos”.