Un exdirectivo de la OMS marca cuánto tiempo debería durar un confinamiento en España

El experto, ante el aumento descontrolado de casos de coronavirus que se está produciendo tras las navidades, le ha asegurado a Susanna Griso que no se puede atribuir exclusivamente a la variante británica la incidencia tan alta que se está viendo.

“Tenemos que entender que un conjunto de factores y tenemos que emprender una acción más contundente y decisiva para frenar la curva. Creo que nos beneficiaríamos muchísimo de un confinamiento domiciliario corto, pero efectivo”, ha dicho López Acuña, que ha señalado que tendría que tener un duración de entre dos y cuatro semanas.

Asimismo ha apuntado que los confinamientos perimetrales y el toque de queda son útiles pero insuficiente: “Hasta que no emprendamos un confinamiento más contundente como el domiciliario no se lograra influir sobre la pendiente de la curva y abatirla. Lo que no podemos pensar es que con las medidas que tenemos hoy y los límites que establece el actual estado de alarma vamos a tomar las medidas que necesitamos para frenar la tercera hora de la pandemia”.

Este jueves en rueda de prensa Fernando Simón descartó recurrir al confinamiento domiciliario y aseguró que esa es “una acción que se tiene que realizar con algún motivo concreto”.

“Si queremos evitar la transmisión se puede evitar porque todo el mundo se quede en su casa, pero no todo el mundo se puede quedar en su casa. El otro planteamiento es: que salga quien tiene que salir con las medidas adecuadas. Ese es el concepto que estamos aplicando en España”, afirmó.