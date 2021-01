Un exdirectivo de la OMS usa cuatro indignadas palabras para responder a esta frase de Ayuso

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Isabel Díaz Ayuso en un acto.

A esta frase ha respondido López Acuña, que ha aprovechado un tuit del diario El País para expresar su opinión. “Díaz Ayuso se niega a adelantar el toque de queda: ‘Para arruinar a la hostelería, conmigo que no cuenten’”, se podía leer en el titular del citado medio.

Para rematar ha dejado una frase que ha copado las aperturas de medios y telediarios: “Para arruinar más a la hostelería en España, conmigo que no cuenten”. La presidenta madrileña se ha mostrado contraria a las “restricciones” que arruinan “aún más” a la hostelería, a los comercios, a la iniciativa privada y “a tantas familias”.

Ayuso no está de acuerdo ni con Castilla y León ni con Andalucía (ambas comunidades del PP) y ha rechazado este martes adelantar más la hora de inicio del toque de queda en Madrid como sí han pedido estas autonomías.

No es la primera vez que Daniel López Acuña reacciona a unas declaraciones de Díaz Ayuso. El pasado 30 de octubre, el exdirectivo de la OMS respondió en Más Vale Tarde a la dirigente del PP cuando dijo que sólo iba a cerrar la Comunidad de Madrid durante los puentes.

“No estoy conforme con cerrar Madrid y, de hacerlo, ya que no tengo ningún estudio sanitario que me demuestre que esto es mejor, quiero hacerlo los mínimos días posibles. Esta mañana he decidido ordenar el cierre durante el puente, pero solo por los días imprescindibles y hacer lo mismo en el siguiente”, dijo Ayuso el pasado 29 de octubre.

En ese momento, López Acuña tachó la medida de Ayuso de “profundamente ignorante e irresponsable”.