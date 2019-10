Un exguardia que trabajó en el campo de concentración Stutthof (Polonia) ha sido acusado de haber cooperado en el asesinato de 5.230 personas durante el Holocausto. El hombre de 93 años, Bruno Dey, irá a juicio en la ciudad de Hamburgo y podría ser uno de los últimos casos penales de un individuo acusado por el genocidio.

Cuando Bruno Dey tenía 17 años, en 1944, se unió al Batallón de la Cabeza de la Muerte (SS-Totenkopfsturmbann) y su labor era permanecer en las torres de vigilancia en el campo de concentración de lo que ahora es la ciudad de Gdansk. Al impedir que los prisioneros escaparan, los fiscales argumentan que los guardias como Dey desempeñaron un papel fundamental al permitir que ocurrieran asesinatos en masa en Stutthof.

El exguardia es acusado de haber permitido el asesinato de 5.000 prisioneros que murieron víctimas de una epidemia de tifus al no tener acceso a los alimentos, agua y medicamentos, 200 personas que fueron asesinadas en las cámaras de gas y 30 personas ejecutadas al ser disparadas en el cuello.

En una de las entrevistas, Dey confesó haber escuchado gritos y ser conocedor de los asesinatos en ese momento. “Probablemente sabía que estos eran judíos que no habían cometido un delito, que solo estaban aquí porque eran judíos”, dijo, según informa el periódico alemán Die Welt . Sin embargo, según los informes, no cree que sea culpable de ser un accesorio para el asesinato. “¿Qué utilidad habría tenido si me hubiera ido, habrían encontrado a alguien más, no?”, añadió el hombre.