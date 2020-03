Un exinternacional español revienta contra Ábalos por este vídeo: "¿Qué cojones es lo que hace tanta gracia?"

Alfonso Reyes, exjugador del Real Madrid y de la selección española de baloncesto, se ha mostrado indignado con José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por un momento de la rueda de prensa que ha dado este martes.

Riendo, Ábalos ha asegurado que el 8 de marzo él estuvo en la mascletá de Valencia. “Pero nadie me ha preguntado qué hacía en la mascletá de Valencia. Nadie me ha preguntado si aquello estaba bien o no estaba bien”, ha afirmado en referencia a las críticas por las marchas feministas del 8 de marzo.

Alfonso Reyes, que lleva días luchando contra el coronavirus, se ha indignado con ese momento y ha escrito en Twitter: ”¿Pero qué cojones es lo que hace tanta gracia? YA ESTÁ BIEN”