El exguardamenta del Real Madrid y actual portero del Panetolikos griego, Jesús Fernández, ha acaparado titulares en los últimos días tras apoyar la manifestación que organizó Vox el pasado sábado para protestar contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez.

Dos días después del acto, Fernández fue entrevistado en el programa Marcador, de Radio Marca, y recalcó que él apoyaba lo que “creía que era mejor para España”.

“Apoyé esas manifestaciones, pero no me he pronunciado con ningún partido. Es verdad que lo promovió Vox, pero ahí hubo mucha gente de muchas formaciones que salieron a la calle a protestar por lo que creen que no se está haciendo bien”, aseguró.