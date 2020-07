Un experto de Harvard advierte de lo que ocurrirá en España los próximos meses: sólo ve una solución

Elvis García, profesor de Epidemias y Salud Pública de la Universidad de Harvard, ha anticipado que en invierno se vivirá en España un “repunte de estrés social”.

El experto ha explicado en Espejo Público que la situación de rebrotes que está teniendo lugar en España va a ocurrir “una y otra vez” durante el verano. “En invierno lo que preocupa es que habrá también otras enfermedades, empezarán las gripes. Entonces va haber un poco de caos de ¿qué tengo? ¿tengo gripe o tengo el virus este? Ahí puede haber otro repunte, sobre todo de estrés social, de qué tengo o qué no tengo”, ha advertido.

García ha subrayado que eso se evita “con un uso mucho más estricto” de mascarilla y ha lamentado que no está seguro de que eso se vaya a conseguir. Según ha admitido, las actuaciones de salud pública son muy complejas porque la gente no suele adoptarlas.

“Hasta que no lo has visto en tu familia no crees que te pueda pasar a ti. El mayor ejemplo, el ejemplo más claro: la gente sigue fumando y no se ha dejado de fumar hasta que no se ha prohibido o hasta que no se ha multado”, ha insistido el experto, que ha reiterado que el acto de dejar de fumar no está vinculado con la salud, sino más bien con las restricciones que se han impuesto.

“Entonces, quizá el Gobierno debería empezar a penalizar el no uso de mascarillas, ir por esta línea si parece que la cosa no funciona de esta manera más abierta”, ha asegurado.