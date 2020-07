Un experto de la Universidad de Cambridge avisa de lo que queda para superar el virus

SOPA IMAGES VIA GETTY IMAGES

El prestigioso virólogo y profesor de Microbiología Clínica del Departamento de Medicina de la Universidad de Cambridge Ravindra Gupta ha mandado un mensaje, en una entrevista concedida a la BBC, de que hay que tener paciencia.

Para el experto, que ya había anunciado el pasado mes de junio que la covid-19 probablemente circulará durante años, la clave es lo que se está viendo ahora. “Ha habido un resurgimiento de las infecciones cuando las medidas se han relajado”, ha explicado.

Gupta ha vaticinado que esto va a seguir produciéndose mientras no haya una vacuna “efectiva, universal y cuyo efecto dure mucho tiempo”. “Al menos, en lo que respecta al próximo año, la situación será de infecciones yendo y viniendo”, se ha imaginado el virólogo, que cree que siendo optimistas a la vacuna aún le queda casi un año.

Este experto, autor del estudio publicado en The Lancet el pasado mes de marzo con el que se logró curar a un paciente de VIH por segunda vez en la historia, no ha sabido responder con claridad a si habrá más oleadas en un futuro.

“No estoy seguro de si tendremos olas, pero sí que pasaremos por altibajos. Esa será la nueva normalidad. El virus estará circulando por un tiempo considerable y tendremos que vivir con él a nuestro alrededor. Incluso en un nivel bajo, este tipo de virus seguirá existiendo”, ha contestado.

Sobre sus previsiones, ha afirmado que la covid-19 puede durar “uno, dos o tres años”, aunque ha opinado que los confinamientos totales “ya no son realistas”. Como mucho, ha apuntado, que serán parciales como los que ya se están viendo.

Gupta ha tirado de experiencia y ha dicho que será como otros virus respiratorios que van y vienen por temporadas y que no han sido eliminados completamente.

“No hay razón por la cual este coronavirus vaya a ser diferente en ese aspecto. No hemos acabado con otros, como por ejemplo los que causan el resfriado común. Eso me hace pensar que no se trata de algo que vaya a desaparecer (rápido)”, ha sentenciado el experto.