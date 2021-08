Un experto de la Universidad de Harvard desmiente una extendida teoría del covid: "Ni de lejos"

EVA MANEZ VIA REUTERS

El doctor en Salud Pública por la Universidad de Harvard y experto en epidemias Elvis García se ha posicionado en una entrevista en la Cadena SER contra la administración de la tercera dosis de la vacuna.

De momento, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud esperará a reunir más evidencias científicas y a que la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie la semana que viene sobre la administración de esta tercera dosis de la vacuna.

García se ha mostrado rotundo y ha rechazado dar una tercera dosis: “A día de hoy, no, nunca daría la tercera dosis. Hay que entender el contexto. Vale más dar dosis a aquellos países que no tienen vacunas que nosotros estar metiéndonos dosis y dosis”.

“Los virus van a seguir trayendo variaciones y no podemos estar constantemente protegiéndonos a nosotros mismos y no a todos. Esto es un parche, pero no acaba con el problema”, ha asegurado el experto.

El doctor de la Universidad de Harvard ha explicado que él terminaría de vacunar a las poblaciones de mayor riesgo, las personas mayores, y de ahí poco a poco ir hacia abajo. “Preferiría tener la doble vacunación de aquellos más vulnerables y que transmiten más la enfermedad que a los niños”, ha sentenciado.

García ha insistido en que “los países en desarrollo no han recibido casi vacunas” y que hay que empezar a plantearse cómo solucionarlo: “No vamos a poder protegernos a todos. Si ahí sigue como ahora, nosotros nunca tendremos inmunización”.

El experto también ha querido despejar la frase de que con el 70% de la población vacunada se llega a la inmunidad de grupo. “Hace mucho que sabemos que ese 70% no es la inmunidad de grupo. Ni de lejos”, ha sentenciado.

De hecho, ha resaltado que todavía queda “un trecho hasta llegar al final”. Además, ha apuntado que no es lo mismo vacunar a los primeros, que todos quieren, que a los últimos, ya que son más reticentes.

Finalmente, ha apuntado que estas nuevas variantes también han cambiado la eficacia contra el contagio, ya que han rebajado sus porcentajes.