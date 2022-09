Un experto en comunicación explica quién ha ganado el debate entre Pedro Sánchez y Feijóo

“Le arrasó. Hoy no. Hoy Feijóo se ha comprometido y metido mucho más en el discurso”, ha señalado Ovejero, quien ha apuntado que “los dos vivían bastante lo que decían”, “cada uno de ellos con una fortaleza”.

Sobre Feijóo, el experto ha dicho que es “más cohibido” en los gestos, pero ha incidido en que su punto fuerte ha sido la voz y la entonación, la velocidad y el volumen. “Lo ha vivido muy bien, cosa que no pasó en julio. Por eso cada uno ha tenido su fortaleza”, ha resumido.

Sin embargo, ha destacado que el líder del PP ha cometido un error con los folios que tenía porque no debía haberlos pasado, sino deslizado, para que el observador no pierda el contacto visual y no se despiste.