Un experto español dice claramente lo que va a pasar con las vacunas a partir de Semana Santa

El pasado mes de diciembre, el exministro de Sanidad, Salvador Illa, vaticinó que se quería acabar el verano con el 70% de la población española vacunada. Sin embargo, el ritmo lento en estas primeras semanas hace dudar a más de uno.

Rafael Vilasanjuan, director de Análisis y Desarrollo Global en ISGlobal y experto en salud internacional, charló este miércoles con Carlos Herrera para la cadena Cope y se mojó sobre si conseguiremos o no ese porcentaje en septiembre.

“Yo la veo para final de año, no ya por el ritmo que hay ahora que estamos en la peor fase de vacunación”, afirmó el experto, que destacó que si en verano hay alrededor de un 50% habrá una barrera muy grande. “Pasaremos de una fase, en la que estamos ahora, en la que las vacunas no sirven para conseguir la inmunidad de grupo si no para rebajar la tensión en los hospitales a una en la que sí tendrán cierta capacidad para reducir los contagios”, aseguró.

Vilasanjuan adelantó que ese incremento de personas vacunadas hará que se puedan retirar medidas que privan de la movilidad e impiden socializar más.

Para el experto, la situación cambiará a raíz de Semana Santa: “Deberíamos de normalizar de alguna manera la provisión de vacunas. Y digo normalizar en tanto en cuando aparecerá una vacuna diferencial, que es la de Johnson & Johnson. Tiene que ser diferencial por muchas razones, pero la principal es que es de una sola dosis. Con estaríamos duplicando la capacidad de poder vacunar a la gente”.

“Lo que ahora significa dos, será una y te evitarás hacer el rastreo y la vigilancia farmacológica, que es un punto crítico que creo que no estamos a la altura y que nos va a hacer falta saber para continuar bien”, añadió.

Vilasanjuan insistió en que después de Semana Santa, máximo mayo, se tendría que tener esa cadena de aprovisionamiento normal. “No quiere decir que vayamos a tener todas las vacunas de antemano para todos los españoles, van a llegar a lo largo del año porque las productoras de vacunas están trabajando a máximo esfuerzo y nos van a llegar en dosis pequeñas”, matizó.

Además, echó los cálculos necesarios para lograr ese 70% de la población vacunada: “Deberíamos instalarnos en un ritmo de vacunación de dos millones de pinchazos por semana. En seis meses estaríamos más o menos en esta cifra de los 26, 27 o 28 millones de personas vacunadas con las dos dosis o con una en el caso de la de Johnson”.

Actualmente y según el informe de Sanidad de este miércoles, las comunidades han puesto casi 2,7 millones de vacunas logrando la inmunidad completa en más de 1,1 millones de personas.