Un experto meteorólogo habla sobre los pronósticos de una nueva Filomena para este invierno

SOPA Images via Getty Images Un hombre retira nieve de la calle madrileña durante el fenómeno Filomena.

El experto del portal meteorológico Meteored Francisco Martín se ha pronunciado en pleno temporal de invierno sobre una nueva Filomena en las próximas semanas y sus previsiones son que, aunque no se descarta, sería muy raro que se repita este año.

Filomena, declara, “fue una borrasca muy particular que trajo nevadas muy intensas, un fenómeno muy raro y excepcional que, según los datos climatológicos, ocurre una vez cada 60 ó 100 años”.



“Hay una probabilidad muy baja de que se dé este tipo de nevadas tan intensas asociadas a una borrasca, que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) nombró como Filomena”, expresa.

A su juicio, “que ocurra dos veces seguidas una nevada de estas características es extremadamente raro, pero siempre cabe la posibilidad”.



“Se trata como tener un dado con sesenta caras y una de ellas es una borrasca tipo Filomena, por lo que es muy probable que al tirar el dado no salga esa cara, pero puede aparecer”, manifiesta.



Así, “si tiro el dado dos veces es más raro todavía que en dos tiradas durante dos años consecutivos se dé una borrasca de estas características como fue Filomena”, insiste.



“Ahora mismo no hay un estudio claro y contundente que diga que Filomena estuvo relacionada con un fenómeno de La Niña, pues tanto éste como el de El Niño tienen muy leves repercusiones en latitudes medias”, aclara.



Por ello, “cada vez que tengamos una Niña no significa que vayamos a tener una Filomena, de hecho El Niño y La Niña están constantemente apareciendo de forma intensa cada 2 ó 3 años y, en cambio, Filomena se da en ciclos de 60 ó 100 años”, concluye.

El fenómeno La Niña

Los estudios que hay actualmente sobre La Niña indican que este fenómeno influye “sobre todo en aguas tropicales como en las zonas de lluvia de Australia o Indonesia en el invierno”, mientras que, por ejemplo, “en verano se producen precipitaciones intensas en la época del monzón en la India”, indica Martín.



En otros países, como Estados Unidos, o en el sur de África “está demostrado que La Niña puede tener consecuencias climatológicas que se traducen en un verano más seco o en un invierno más suave”, apunta este experto.



“Ahora mismo estamos viviendo un episodio de La Niña, que se podría extender hasta la primavera de 2022 y, a partir de ahí, no sabemos lo que va a ocurrir: no se sabe si habrá un episodio neutral o volverá otra vez El Niño”, matiza.