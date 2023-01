Un experto militar tiene clara la próxima maniobra de Putin: cree que no le queda otra

Por ello, cree que a Putin no le queda otra que repetir un paso que actualmente niega pero que vuelve a sonar: movilizar masivamente a parte de su población. “Putin dice que no, pero ya dijo que no antes y acabó llamando a filas a 300.000 personas”. “Es probable que necesite muchas más si quiere mantener esta guerra durante años; esa es la única forma en la que puede llevar a cabo las operaciones, porque no tiene la capacidad de dar un golpe definitivo”, ha proseguido Rodríguez Garat.