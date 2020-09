Un experto pide a los responsables españoles que apliquen el método de "la tortilla sin romper el huevo" con el virus

Santiago Moreno, jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha pedido a los responsables españoles que consigan aplicar el método “de la tortilla sin romper el huevo” para lograr controlar la expansión del virus sin recurrir a un nuevo confinamiento.

En una entrevista en la Cadena Ser, el médico ha admitido que la cuarentena era la única medida eficaz que se podía tomar en marzo, pero ha insistido en que “ahora tenemos que jugar con más de un factor”.

“El sanitario sigue siendo el decisivo, el más importante, pero tenemos que ver qué medidas habría que adoptar para que restringiendo al máximo la transmisión no se tuviera el impacto social y económico sobre la vida del país. Yo no sé si un país podría aguantar un confinamiento del estilo que tuvimos”, ha expresado.

Moreno ha subrayado que, hasta ahora, las consecuencias clínicas sobre la salud están siendo “infinitamente menores” que en marzo y esa es la mitad de la botella llena.

“Estamos alarmados porque durante el fin de semana ha crecido de manera importante el número de ingresos hospitalarios, pero desde el 31 de julio hasta hoy tenemos 200 pacientes y 200 pacientes lo habíamos tenido en tres días entonces. Quien se encargue ahora de establecer la política de actuación puede y debe tener en cuenta los diferentes factores sin relajarse e intentar hacer la tortilla sin romper el huevo”, ha afirmado.

Por otro lado, el experto ha reconocido que, “visto lo visto”, “es más que probable” que en España se fuera demasiado rápido en la desescalada.

“De nuevo, lección aprendida, igual que a lo mejor iniciamos el confinamiento un poco tarde, pero no hemos sido los más rápidos en hacer la desescalada. No hay mucha diferencia de cómo lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho Francia, Italia o Alemania. En algunos aspectos incluso fueron más rápidos que nosotros. Así que debe haber otros factores que determinen el incremento de positividades que puede que algún día sepamos pero que todavía no sabemos”, ha apuntado.