Un exsecretario de Estado da una demoledora respuesta a este tuit de un diputado del PP

“Como Secretario de Estado volé una sola vez a la ONU en Nueva York en ... turista en un vuelo comercial. Qué tienen ellas que no tenga yo?”, ha escrito el diputado ‘popular’ junto a una noticia en la que se asegura Montero y su equipo viajaron en Falcon a Estados Unidos “a pesar de tener siete vuelos comerciales”.

La respuesta de Perea ha sido rotunda: “Como Secretario de Estado que he sido, me resulta especialmente patético que otro ex secretario de estado dedique su tiempo a estas sandeces”.