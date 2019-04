Un famoso especial para un cita especial: Pablo Motos celebrará así el programa 2.000 de 'El Hormiguero'

No sabía si decirlo o no, pero al final soltó la exclusiva. Pablo Motos ha desvelado que Will Smith será el famoso que visite El Hormiguero (Antena 3) en su programa 2.000.

“En este programa hubo un antes y un después gracias a él. Vino alguien con el que tuvimos una química tremenda y a partir de ahí todo cambió, también en mi vida. Así que vamos a celebrar la emisión 2.000 con Will Smith”, ha confesado el presentador y rostro de El Hormiguero antes de empezar el programa de este miércoles.

(VER EL VÍDEO DEL MOMENTO)

Motos ha comparado el inicio de su relación con el actor estadounidense como la de un “flechazo sentimental”.

En unas declaraciones que recoge Europa Press, el presentador ha relatado cómo fue la primera vez que visitó Smith El Hormiguero: ”Él estaba enfermo, con fiebre y no había hecho las cosas que tenía que hacer por la tarde. Al final vino, se entregó y cantó el famoso Torito Bravo del Fari”.