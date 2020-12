El doctor Vicente Baos, médico de familia en el centro de salud de Collado Villalba, al norte de Madrid, es uno de los expertos que ha informado a los ciudadanos desde distintos platós de televisión.

Uno de esos platós, además de laSexta Noche, es el de Cuarto Milenio, el programa que presenta Iker Jiménez en Cuatro y que, en los últimos meses, se ha dedicado a hablar del coronavirus.

Baos ha compartido en su cuenta de Twitter varios fragmentos del programa en los que el protagonista es Enrique de Vicente, uno de los colaboradores más conocidos del espacio televisivo de Jiménez.

“Un programa que mezcla mentiras, estupideces y alguna cosa sensata solo genera más confusión. Aquí las paranoias de este señor”, ha escrito Baos tras adjuntar un vídeo en el que se puede escuchar a De Vicente hablando de George Soros y de Bill Gates, dos de los personajes más citados en las teorías de la conspiración.

De Vicente mantiene que los dos magnates están comprando empresas españolas “a precio de saldo”: “Van a irse comiendo muchos países, pero sobre todo se van a comer España”.

Tras este momento, Baos ha relatado un episodio que vivió cuando estuvo en Cuarto Milenio y que no se vio en pantalla: “En la grabación de un programa de los que fui, Don Enrique me acusó de promocionar medicamentos venenosos porque había escrito el libro Sin Receta. No emitieron esa parte. El personaje que define el programa. Ahí terminé de darme cuenta de que no pintaba nada en Cuarto Milenio”.