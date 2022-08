Un semanario alemán se fija en EL detalle de esta foto de Letizia: lo describe en tres palabras

En la foto aparece la propia Letizia entregando el premio Masters of Cinema a la actriz Isabelle Huppert. Pero el detalle en el que se ha fijado Stern poco tiene que ver con ese galardón.

“Estoy muy feliz de recibir el premio Masters of Cinema de este Festival tan especial y particular que apoya al cine del futuro, pues el cine necesita que se mire hacia adelante. También hacia al pasado para no olvidar, pero sin duda hay que mirar hacia el futuro para tener esperanza”, dijo.