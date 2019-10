Un farmacéutico destroza a una 'influencer' tras hacer público lo que toma para la gripe: "15 segundos y cuatro errores"

La influencer Marta Carriedo, con más de 560.000 seguidores en Instagram, está en el punto de mira de los profesionales de la sanidad por sus prácticas para tratarse un resfriado. O como ella misma ha dicho “cold” y “flu”.

Carriedo ha contado en un vídeo que se ha tomado un producto homeopático que había encontrado en un establecimiento porque no le gustan los antibióticos ya que se queda “sin defensas en el cuerpo”.

La cuenta de Twitter Farmacia Enfurecida ha destrozado a Carriedo con su respuesta, en la que deja claro varias cosas. La primera que la gripe no se cura con antibióticos, la segunda que el antibiótico no te deja sin defensas y el tercero que la homeopatía no funciona.

Su mensaje tiene más de 15.000 me gusta y más de 6.600 compartidos.