Un festival sin machirulos es posible

El eslogan del evento era The New Normal , un enunciado que buscaba esa nueva normalidad que pasa por elegir un cartel con el mismo número de artistas femeninos y masculinos. Y sí, aunque en 2019 eso pareciese de lo más normal, es de los primeros en hacerlo. Un cartel feminista para el festival de música más grande de España.

No hace falta que actúe Bertín Osborne para que los machitos se reúnan en un concierto a dar lecciones de cultura musical, con grupos de renombre también pasa.

Señores modernos, hipsters con barbas pobladas y camisas de flores. Esos que dicen ‘yo vi a Los Planetas cuando aún no los conocía nadie’. Hasta 2019, ese era el público objetivo del Primavera Sound , que cada año se ha encargado de rescatar a grandes nombres (generalmente masculinos) de la música rock y alternativa para su cartel.

Y por si fuera poco, el peso de las mujeres no solo estaba entre las líneas minúsculas del cartel: Rosalía, Janelle Monae, Solange, Miley Cyrus, Courtney Barnett, FKA Twigs, Charli XCX o Nathy Peluso eran algunas de las artistas principales que se mezclaban con nombres como J Balvin, James Blake, Tame Impala, Suede o Mac de Marco.

Un lugar seguro

Bajo esta misma premisa —la de esta nueva normalidad— el festival instaló varios puestos de información LGTBI con el título Nobody is normal. Dentro del recinto, esto se cumplía prácticamente a rajatabla, las muestras de cariño no tenían género, ni recibían miradas acusadoras. Ni tampoco las mujeres.