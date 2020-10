Un finde teatral

La historia del capitalismo especulativo cantada, what´s not to love?

La divertida Lehman trilogy es una de esas obras que uno tiene que ver aunque sea por la insistencia de su presencia en cartelera. Se trata de un éxito internacional, comparable perfectamente al Arte de Yasmina Reza. La adaptación española corre a cargo de Sergio Peris Mencheta, quien adapta al gusto español algunos números. No se trata, en sí, de una comedia musical sino, más bien, de una farsa con múltiples elementos musicales. El texto cuenta la historia de 3 generaciones de la familia Lehman desde su ascenso hasta su caída. Desde que Henry Lehman, hijo mayor de un comerciante judío de ganado, sale de Baviera en 1844 y llega a EEUU en busca del sueño americano y una vida mejor, hasta la caída de Lehman Brothers, unos de los mayores bancos de inversión en 2008, que desencadenó la peor crisis financiera en el mundo de la que aún sufrimos sus consecuencias. Es obvia la intencionalidad crítica de la obra. No es una crítica al sistema capitalista especulativo “moderno”, sino un retrato ácido de una familia concreta dentro del mismo. Quizá el único personaje principal de toda la familia Lehman que puede ser construido en términos alegóricos y satíricos es el último de los hermanos, Henry, magníficamente interpretado por Darío Paso . La realización escénica está muy bien trabajada: un aparato muy versátil en forma de arco del que se separan tres espacios de actuación donde aparecen columpios, sogas, e instrumentos musicales. El aparato escenográfico está complementado con un torno móvil circular en el que los personajes pasean mientras gira una rueda. Los seis actores están estupendos: Víctor Clavijo, Pepe Lorente, Darío Paso, Aitor Beltrán, Leo Rivera, Litus. Cantan, bailan, y hacen espectáculos en homenaje a lo circense. Es una obra muy rodada en la que todos los actores controlan perfectamente entradas, salidas, cruces, y situaciones escénicas diversas. En breve, una obra muy interesante, con un texto divertido sin ser hiriente (para lo que podía haber sido), y muy bien trabajado técnicamente. Recomendable, muy recomendable. Para una crítica completa, véase teatrero.com.

Una gaviota performativa

La gaviota viene avalada por la dirección de Álex Rigola, Uno de los directores de escena más interesantes del país. Rigola había anteriormente triunfado con el Tío Vania haciendo un teatro íntimo, con poca escenografía y con un trabajo actual muy destacable Y hace un par de temporadas nos deleitó con la mejor versión de El público de Lorca que recuerdo. Tanto en aquel Vania como en este se fundamentan y utilizan juegos de auto ficción en los que los actores se presentan en paralelo a sus personajes. El elenco no puede ser más atractivos: tres actrices (Mónica López, Irene Escolar y Roser Vilajosana), un actor (Xavi Sáez), un actor-dramaturgo-director (Nao Albet) y un autor-director (Pau Miró). Es decir, se trata de actores de raza y, además, conocidos por el gran público. El espacio escénico es prácticamente inexistente. Se utilizan solamente dos elementos: un cuadrado pintado en el suelo y un cordón del que caerán un papel y una pistola. La obra se presenta como una performance, aunque utiliza como esqueleto referencias al texto original con el que se trazan múltiples paralelos (es una de esas obras que es una creación a partir de La gaviota, y no La gaviota en sí misma). Encontramos las inevitables grabaciones en directo con proyecciones al fondo, y una simple mesita la que los personajes juegan al domino. Personalmente, no me acabo de convencer: he visto bastantes cosas de Rigola, en su mayoría magníficas, y en esta me dio la impresión de ser un ejercicio inacabado. De cualquiera de las maneras el trabajo actoral supone un gran aliciente para ir a verla.