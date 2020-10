Un físico nuclear matiza a Fernando Simón y avisa de lo que puede ocurrir en España en las próximas semanas

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, sorprendió este jueves al apuntar que “podríamos estar entrando en una fase de estabilización de la curva epidemiológica”.

“En principio da la sensación de que podríamos estar en esa fase de estabilización previa a un posible descenso que tendríamos que valorar en los próximos días y que dependerá en cierto modo de como evolucione la epidemia alrededor de nuestro país”, explicó el experto.

Este viernes, Juan José Gómez Cadenas, físico nuclear e investigador de Ikerbasque, ha asegurado en la ETB que lo que está ocurriendo en España es que hay “una cierta estabilización en cifras muy preocupantes” porque desde hace unas cuentas semanas se está “generando un especie de meseta”.

A partir de ahí, este experto ha matizado las palabras de Simón al apuntar que “otra cosa es si esa meseta va a ir hacia abajo o hacia arriba”. “Porque lo que estamos viendo en el esto de Europa es que la curva va hacia arriba y podría ser que la curva vaya hacia arriba en el resto de Europa porque allí ya es otoño, hace frio, la gente está más encerrada y el virus este se propaga de manera desesperadamente rápida en las situaciones en las que hay mucha gente en ambientes cerrados”, ha advertido.

Gómez Cadenas ha asegurado que, “si no hacemos gran cosa”, la curva podría comenzar a ir hacia arriba y no hacia abajo cuando empiece a hacer frio. “Así que yo no sería tan optimista. Estamos en niveles mas altos, mucho más altos de lo que es tolerable y van a hacer falta medidas bastante duras, nos guste o no, a lo largo del otoño”, ha garantizado.

La opinión de este físico nuclear va en la línea de la expresada por la viróloga Margarita del Val, que ya aseguró en Liarla Pardo que “lo que se está viendo en Europa, que están subiendo los casos, no es la misma oleada que hemos tenido nosotros”.

“En verano, prácticamente la única oleada ha sido en España. Lo que se está viendo en Europa es la oleada de otoño. A nosotros se nos va a sumar la oleada de otoño, que vendrá con un desfase de dos semanas respecto a las europeas, con no haber bajado la oleada de verano”, explicó.

“Por favor, muchísima atención. Por favor, muchísima responsabilidad los gestores y los gobernantes en imponer las medidas cuanto antes. No se nos pueden juntar dos oleadas”, pidió.