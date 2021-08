Un fotógrafo profesional retrata al Barça por esta imagen homenaje a Messi

Europa Press Sports via Europa Press via Getty Images

Europa Press Sports via Europa Press via Getty Images Leo Messi durante el acto de despedida.

Leo Messi se despidió este domingo del FC Barcelona entre lágrimas en un emocionante acto en el Camp Nou.

“Nunca imaginé mi despedida, porque no lo pensaba, pero creo que no lo hubiese imaginado de esta manera. Me hubiese gustado hacerlo con gente, en el campo, poder escuchar una última ovación, un último cariño”, aseguró el astro argentino, que deja Barcelona tras dos décadas de continuos éxitos.

El club culé, desde que se conoció la noticia el pasado jueves, ha ido homenajeando a Messi con imágenes, datos y publicaciones colgadas en sus redes sociales.

Por ejemplo, tras el acto, publicó una imagen de Messi junto a todos los títulos que ha ganado. De fondo, también se podía ver una pantalla con una foto del argentino jugando en las categorías inferiores.

Sin embargo, la imagen está torcida, aparecen las plantas de la sala y a Messi se le ve de lejos. Muchos han criticado al Barça por la mala realización de esta fotografía.