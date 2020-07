Un golpe sin precedentes para el sector turístico

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Calles vacías de turistas en Lloret de Mar.

En estos momentos, el sector turístico, debido a la crisis a la que se enfrenta la economía española, se mostraba como uno de los sectores más afectados por la pandemia. La naturaleza de una crisis sin precedentes, como es la de la crisis actual, ha puesto de manifiesto una situación que, de acuerdo con las cifras que presenta la patronal hostelera en el país, debería preocuparnos, y no poco. Ya que, atendiendo a las previsiones que mencionamos, hablamos de una merma en los ingresos para los empresarios turísticos y hosteleros que, en el peor de los casos, podría llegar a ascender hasta el 90%, dada la caída prevista en la actividad que, teniendo en cuenta el mismo escenario, podría oscilar entre un 80% y un 85%.

Pero es que no solo hablamos de PIB. Pues, si por algo destaca el sector turístico, también es por su capacidad para crear empleo. Para hacernos una idea de lo que hablamos, debemos ser conscientes, primero, de que el sector turístico, si cogemos y analizamos el empleo creado en todo el planeta desde el año 2010, se puede observar cómo desde el año 2013, el 20% de todo el empleo nuevo generado en el planeta ha sido creado por el sector turístico. Para nuestro país, la contribución que realiza el turismo al empleo es cercana al 14%, una cifra que, de igual forma, pone de manifiesto la importancia del sector para el empleo, así como los efectos que tendría una fuerte destrucción de empleo en el sector. En adición, si a esto le sumamos la gran capacidad de adaptación de un sector que, debido a su temporalidad, se puede adaptar, mejor que otros sectores, a los posibles shocks que vive la economía, pocas razones quedan para seguir ninguneando al turismo, como lo estamos haciendo.

Sin embargo, en los últimos días, la situación ya ha llegado a su punto de inflexión, pues Reino Unido, tras analizar la gestión de los rebrotes en el país, ha impuesto la cuarentena a los ciudadanos que vengan de España, o deseen ir al país a pasar sus vacaciones. Esto, aunque no se quiera ver, tiene efectos muy negativos para el sector turístico. Pues, si contamos que el turismo británico supone el 22% de la llegada de turistas al país, hablamos de una quinta parte del turismo extranjero que, ante el veto, no acometería su gasto en el país. Si a esto le sumamos la posibilidad de que dicho veto también sea aplicado por Francia, con una contribución del 17% de los turistas extranjeros que llegan al país, hablamos de una situación en la que cerca del 40% del turismo extranjero, ante la imposición de esas cuarentenas, no llegaría al país durante este año.

Un turismo extranjero que, además, debemos destacar; máxime cuando la contribución que realiza este a nuestra economía es cercana a los 90.000 millones de euros. Una contribución que, en contraste con la contribución del turismo doméstico (españoles que realizan sus viajes dentro del país), dobla los ingresos que, en este sentido, gastan los españoles en el país.

Por tanto, con los datos en la mano y como decíamos, pocas razones quedan para no luchar por este sector. Un sector que, ante la situación, debería ser una prioridad para el Gobierno de España. El cual, tratando de revertir la situación, debería encontrarse negociando con los países vecinos para revertir unas políticas que, además de injustificadas, son extremadamente dañinas para nuestra economía.