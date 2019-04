Un grupo armado irrumpe en una fiesta privada en el estado mexicano de Veracruz y mata a 13 personas

Un grupo de hombres armados irrumpió este viernes en una fiesta privada que se celebrara en la ciudad de Minatitlán, en el estado mexicano de Veracruz, y ha asesinado a trece personas, entre ellas un bebé. Así lo han confirmado las autoridades, que han calificado la masacre como uno de los peores asesinatos ocurridos en el país desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumiese el cargo, en diciembre de 2018.

Los asaltantes llegaron al local alrededor de las 21 horas preguntando por una persona conocida como ‘El Beky’, cuando empezaron a disparar, quitando la vida a “siete hombres, cinco mujeres y un menor”, señala un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Otras cuatro personas han resultado heridas.

Conmoción entre los supervivientes

Tras el tiroteo, los supervivientes estaban conmocionados. “Sentí la pistola en mi cabeza, el tipo me apuntó. Yo me agaché y no me disparó”, dijo a la AFP bajo el anonimato una mujer de 50 años que se encontraba en la fiesta familiar vestida con un colorido traje tradicional mexicano.

Otra joven, cuyo hermano fue asesinado, aseguró que “eran como seis sujetos que llegaron disparando a todos. Vieron que uno tenía un bebé en los brazos y aún así le dispararon y dispararon”.

“Casi todos se tiraron al suelo y ellos les decían que se dieran la vuelta para verlos. Que los vieran mientras les disparaban para matarlos”, añadió consternada sin dar su nombre.

Fuerzas federales y estatales lanzaron un operativo de búsqueda de los responsables mediante puestos de revisión y filtros de seguridad en puntos aledaños al lugar.

De acuerdo con los primeros informes policiales, ‘El Beky’ es el propietario de un bar ubicado en el municipio de Minatitlán, indicó Seguridad Pública, que ya solicitó a la fiscalía estatal realizar las investigaciones.

Hugo Gutiérrez Maldonado, el secretario de Seguridad Pública, ha afirmado en su cuenta oficial en Twitter que se ha puesto en marcha una operación para capturar a las personas responsables de los asesinatos.