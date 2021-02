Un grupo de Telegram imita a Reddit en España para subir las acciones de Tubacex

“Como veo que muchos de vosotros queréis invertir en Bolsa, voy a poner un título que creo que puede ser interesante y un día el cual yo mismo me comprometo a comprar acciones de esa acción. El que quiera puede subirse a la ola de mi compra y comprar. Yo pondré el día que vaya a realizar la compra y la cantidad que voy a comprar justo el día de la compra”, escribió.

“La subida fue fuerte, pero no anormal para un valor volátil y de baja capitalización. Y aunque hubo un volumen más fuerte que en las últimas semanas, tampoco extraordinariamente alto. Si no estuviéramos con el tema WallStreetBets de actualidad, habría pasado desapercibido como un movimiento de mercado más”, asegura Vicente Varó, de Finect.

En su opinión, lo que ha ocurrido en Tubacex es muy distinto a lo que está sucediendo en Wall Street. “No hay una posición bajista significativa y no hay esa motivación de enfrentarse a los hedge funds comprando en masa. Simplemente, hay usuarios en foros que han dicho que les parece un valor barato y han dicho que pensaban comprar. Y otros le han seguido”, señala.

La CNMV alertó sobre la ilegalidad

Ante la proliferación de noticias sobre el fenómeno de GameStop, la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV) señaló que no podía ocurrir algo similar en España, ya que se trataría de un caso de manipulación del mercado y sería ilegal.

Fernando no se ha mostrado preocupado sobre una posible investigación de la CNMV. “Me preocupa lo mismo que si encuentran un cadáver en mi casa y yo no lo he matado”, aseguró en una entrevista en El Economista.

Los expertos creen que es difícil que se viva algo similar a lo ocurrido en Wall Street en España. “Es complicado que suceda lo de GameStop en España porque el mercado es mucho más estrecho y resulta imprescindible que sea un valor con muchas posiciones bajistas porque lo que acaba disparando el precio es el cierre de estas ventas a corto. Realmente hay muy pocos valores en esta situación, que el regulador puede supervisar de una forma mucho más fácil que en un mercado tan amplio como el americano”, asegura Varó.