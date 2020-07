Un hombre de Mayorga (Valladolid) experimenta el colmo de la mala suerte con los Euromillones

Un grupo de 14 personas de Mayorga, un municipio de Valladolid, van a dormir esta noche con un colchón, a repartir, de 144 millones de euros gracias al bote de Euromillones.

Uno de los agraciados ha estado este miércoles en Más Vale Tarde, el programa de Mamen Mendizábal en laSexta, y ha contado que, normalmente, ese grupo de jugadores lo formaban 15 personas.

Marcos Pérez ha asegurado que con ese dinero, a repartir entre 14, va a poder ir “un poquitín más desahogado” y ha señalado que “va a seguir trabajando lo mismo”.

Después de impuestos, a cada uno de los 14 agraciados les va a quedar unos ocho millones de euros. Un dinero que Pérez va a gastar en ayudar a sus hijos y en ir “un poquito más cómodo”.

Y aquí viene el colmo de la mala suerte, el de la persona que, en esta ocasión, decidió no poner dinero y se quedó fuera de la participación: “Quien no aportó se lo ha perdido, es un amigo pero decidió no querer jugar”.

Mamen Mendizábal ha querido saber si, por lo menos, van a invitar a algo al hombre que no partició. “Esas tristezas hay que levantarlas por lo menos con cubalibres”.

En su lugar entró el dueño de un bar de la zona, que ha sido uno de los agraciados premiados con 15 millones de euros.