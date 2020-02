Un hombre tiene un golpe con el coche de Zidane y cuenta la reacción: "Bajamos los dos a la vez y..."

Ignacio Fernández acudía hace unos días a Ifema para asistir a una feria de decoración cuento tuvo un pequeño accidente de tráfico.

En una rotonda cerca de su destino, un coche se cruzó de forma brusca y a gran velocidad. Así que Ignacio no tuvo más remedio que pegar un buen frenazo con la mala suerte de que el coche que venía justo detrás de él chocó contra el suyo.

Según ha relatado en El Partidazo de la Cope, Ignacio se llevó la sorpresa de su vida al bajar del vehículo para comprobar los daños: el conductor del lujoso Audi RS6 que se había dado contra él era ni más ni menos que Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid. No es de extrañar, dado que la ciudad deportiva del equipo está en las inmediaciones.

“Bajamos los dos a la vez. Y cuando vi que era Zidane, sentí un alivio grandísimo, porque pensé que este lo tenía pagado a todo riesgo”, ha afirmado Ignacio.

“Le dije: ‘Hombre, me habría gustado verte en otras circunstancias’... Imagino que lo tendrás a todo riesgo”, ha proseguido. “Nos pusimos a hablar, me pidió el teléfono. Él no me dio el suyo, aunque tampoco se lo iba a pedir”, ha explicado.

En cualquier caso, Ignacio ha afirmado que los representantes de Zidane ya se han puesto en contacto con él para arreglarlo todo y ha destacado el comportamiento ejemplar que tuvo en todo el momento el francés, que incluso accedió a hacerse un selfie.

“Ya me dijeron, que tendría que haberle dicho que me dolían las cervicales para sacar algo más del seguro, pero no procede. Hay que ser buena persona”, ha concluido gallego.