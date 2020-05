Un Iker Jiménez "decepcionado" lo aclara: "Cuando he hablado de Fernando Simón me he referido a Simón"

El periodista Iker Jiménez se ha convertido en uno de los nombres propios de esta cuarentena. El presentador de Cuarto Milenio ha logrado el éxito en redes sociales con su programa de YouTube y con sus especiales dedicados a la crisis por el coronavirus.

Hace unos días, Jiménez expresó su “decepción” en redes sociales después de copar algunos titulares en medios tras unas declaraciones en su programa que, según estas interpretaciones, irían dirigidas al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

“Este virólogo que dijo que esto era poco menos que un catarro y sigue dando charlas en la tele. Yo alucino. A mí me pasa una de ésas y me meto en un barco y me voy. O por lo menos digo que estaba equivocado”, han recogido algunos medios. Una declaraciones que, según estos medios, iban dirigidas al epidemiólogo. Y algo que Jiménez ha negado en Twitter.

“Mi decepción con los algunos medios no tiene límite. Veo titulares tipo ’Iker destroza a Fernando Simón” cuando yo me refería a un virólogo tertuliano de tv y a un artículo concreto. No al Sr.Simón. El virus de inventarse titulares es muy peligroso también. Y no hay vacunas”, ha escrito Jiménez.

Y ha añadido: ”Al final los periodistas que queremos ser libres acabaremos callando no por autoridades ni extraños poderes, sino ante medios y colegas que te meten en problemas con titulares que no son verdad. Es increíble como la han tomado con todo lo que digo. Paren ya, por favor”.