Un internacional español de balonmano arrasa con sus respuestas a un tuitero independentista

RogerArnau, un internauta cuya foto de portada es una bandera en la que está escrita la palabra independencia, le ha contestado con un “comeme los cojones”. Andreu ha aprovechado una falta de ortografía para responderle: “Es ‘cómeme’. Y no, gracias”.

Responder a trolls solo corrigiéndoles las faltas de ortografía. No hay mayor placer. pic.twitter.com/sEA6yqcJB0

“No. Pero no se escribe ‘i’ es ‘y’. Y ‘accento’ no existe, es ‘acento’. Joder, me está costando mucho seguirte la conversación”, le ha contestado.

RogerArnau le ha llamado “pringao” por ir de listo y escribir “bien” en Twitter y le ha dicho que da pena. “Aqui el cateto eres tu qe eres de andalucia, vinga Visca Catalunya, i ves-te’n a pastar fang tros de merda”, ha concluido.

Andreu ha citado al cómico Quequé para dar por finalizada esta conversación: “Casi lo único que te he entendido es lo que has escrito en catalán. Voy a citar a Queque: “escribir bien es lo único que nos diferencia de los hijos de puta”.

Por otro lado, han mantenido otro cruce de tuits, que ha empezado relacionado con la gramática, pero que ha terminado con el usuario llamando “gordo” a Andreu.