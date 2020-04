Un investigador de la vacuna del coronavirus da su respuesta a si podremos viajar por España este verano

Mariano Esteban, que lidera en el CSIC un grupo que trabaja en una vacuna contra el coronavirus, se ha mostrado optimista sobre si los españoles podrán hacer turismo interior el próximo verano.

En una entrevista que le ha hecho el aventurero Jesús Calleja en Instagram, el experto ha augurado que podremos ir a la playa, pero ha subrayado que será “de forma controlada”.

En este sentido, ha subrayado que mayo será clave para comprobar a finales de ese mes “cómo evoluciona y cómo va disminuyendo esa curva que va tan lenta”. “A ver si a finales de mayo vemos que estamos en unos números que nos dan más confianza”, ha deseado.

Esteban ha subrayado, en cualquier caso, que las medidas de desescalada que adopten las comunidades autónomas serán clave para saber si se puede viajar dentro de España o no.

“Cada comunidad autónoma irá paulatinamente estableciendo las pautas y eso será muy positivo porque las que están en la costa, sobre todo en el sur e incluso Galicia, tienen números mucho más bajos. Dejemos hacer. Todos tenemos ganas de salir corriendo, pero tengo confianza en que sí iremos paulatinamente”, ha explicado en su conversación con Jesús Calleja.

El aventurero le ha hecho en ese punto una pregunta clave: “Si la desescalada va a ser por comunidades o provincias... si yo estoy en León y me quiero ir a Galicia, pero en León no te dejan salir todavía pero en Galicia sí... ¿puedo ir?”

“Oye, yo quiero irme a mi pueblo, Villalón de Campos, pero de Madrid no me dejan salir. Ahora de momento no puedo y me molesta porque me encanta mi pueblo”, ha respondido.

Ante esas palabras, Calleja ha insistido: “Por eso te digo, ¿tú crees que en verano podrás irte a Villalón?”. Y ahí Esteban ha sido mucho más claro: “De momento no, pero para el verano sí, sí. Hombre...vamos... finales de junio...”.