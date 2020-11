Las Navidades son la fecha marcada en rojo por muchos ciudadanos, que sueñan con poder reunirse con sus familiares, y por los epidemiólogos, que temen que esas comidas y cenas grupales provoquen un fuerte rebrote a finales de enero.

Vicente Larraga, investigador del CSIC, ha alertado en El Programa de Ana Rosa, de Telecinco, de que de si los ciudadanos no tienen el debido cuidado “podríamos tener un rebrote muy importante al final de enero”. “Todavía no estamos bien, la realidad no es buena, vamos a intentar mejorarla y luego intentemos no empeorarla”, ha pedido.

En este sentido, el científico ha explicado que, más que el número de personas que se reúnan, la clave es “cómo se comportan” y ha subrayado que no debe juntarse gente “procedente de distintas fuentes de contagio, sin ninguna precaución previa”.

En este sentido, Larraga ha apuntado que sólo hay una forma de poder reunirse con seguridad: “Durante los 10, 12, 14 días antes autoconfinarse, tener un contacto especial de no contaminarse, para llegar a esas reuniones con una seguridad, si no total, muy elevada de que no van a contagiar a sus seres queridos”.

El experto ha admitido que se pueden hacer test, “y da una cierta seguridad”, “pero hay que tener en cuenta que esos test tienen falsos negativos en un porcentaje importante”. “Te puedes hacer test, salir negativo e ir a una cena, juntarte con todos, abrazarte con todos y contagiar”, ha avisado.

Respecto a cuándo podremos volver a la normalidad, Larraga ha señalado que en verano ya se habrá vacunado “un suficiente numero de personas para que la presión de la epidemia baje”, pero ha matizado que “otra cosa es que la enfermedad permanezca, pero son dos problemas distintos”. De hecho, ha asegurado que este virus “durante un par de años o tres va a convivir con nosotros”.