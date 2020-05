Un investigador del CSIC se lleva las manos a la cabeza por una recomendación de Fernando Simón

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, aseguró esta semana que el uso de la mascarilla no es “el factor clave” como sí lo es el distancia social. En este sentido, aseguró que lo más importante “es llevarla aunque sea en el bolsillo”.

“Así, cuando estemos en una zona donde no podamos mantener una cierta distancia, menor de esos dos metros, habrá que ponérsela. Creo que tenemos que ser razonables”, explicó.

Este viernes, el investigador del CSIC Antonio Figueras se ha llevado las manos a la cabeza en Al Rojo Vivo, de La Sexta, por esas declaraciones del doctor Simón.

“Lo que no puedes hacer, con todos mis respetos para Fernando Simón, es meterte la mascarilla en el bolsillo porque el bolsillo es un nido de mierda. Vamos a decirlo así de claro”, ha subrayado antes de añadir: ”¡Por favor! Es que yo ya, cada vez... no sé qué pensar”.

El experto ha subrayado que la mascarilla es necesaria e incluso se puede utilizar la mascarilla casera, “porque tú la lavas y no te gastas el dinero que a lo mejor no tienes y no contamina”.

“Hay estudios de todo tipo que dicen que son eficaces, EEUU te dice incluso cómo te haces una mascarilla incluso con una camiseta de algodón que cuesta cinco, ocho euros”, ha continuado.

Por otro lado, Figueras se ha mostrado muy crítico con quienes creen que todo ha pasado ya y se están relajando a la hora de cumplir las normas. “No todo va bien. El virus sigue circulando, sigue habiendo brotes en zonas de España y, por la tanto, tenemos que tener precaución y cuidado”, ha avisado.